¿El Nacional puede descender a la Serie B del fútbol ecuatoriano?

¿Los puros criollos pueden descender a la Serie B? El Club Deportivo El Nacional no atraviesa su mejor momento dirigencial. El Ministerio del Deporte no registró el directorio encabezado por Lucía Vallecilla, puesto que no cumplió con el reglamento establecido por la normativa.

Tras este antecedente, el Ministerio del Deporte y la Federación Ecuatoriana de Fútbol declaró al club en acefalía y mencionó que se debe convocar nuevamente a elecciones.

Para ello, la Federación Ecuatoriana de Fútbol puso al frente del rojo a Fred Larreátegui, presidente de la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha (AFNA) quien debe llamar a comicios en un plazo de 90 días.

Sin embargo, El Nacional podría descender a la Serie B del fútbol ecuatoriano, según el periodista deportivo Roberto Omar Machado.

"Por todos los inconvenientes legales, El Nacional no podría inscribir su participación en la Liga Pro, lo que además podría acarrear la pérdida de categoría", escribió el periodista en su cuenta de X.

Además, el presidente de Liga Pro, Miguel Ángel Loor, mencionó que se encuentra muy preocupado por la actualidad que vive el Nacional.

"Lamentablemente, la situación de El Nacional es la que es. Y tendremos que ver si los que están hoy a cargo del club pueden hacerlo. Si lo logran, como lo han hecho todos los clubes en estos cinco años, estará perfecto, pero si no pueden veremos ahí en el camino, qué es lo que corresponde reglamentariamente", dijo Loor.

"Yo sí estoy preocupado. Porque el orden del torneo es lo único que siempre Liga Pro ha cuidado y no quiero que se altere", finalizó.

El Nacional tendrá su estreno en Liga Pro la semana del 16 de febrero, mientras que por Libertadores lo hará el 22 y 29 del mismo mes.