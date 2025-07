El enfrentamiento entre el Deportivo Cuenca vs. Delfín SC por la jornada 20 del campeonato nacional y Eddie Guevara aseguró que Nahuel Gallardo usó insultos racistas y pidió que se disculpe.

En la entrevista post-partido, el defensor ecuatoriano lamentó los comentarios del hijo de Marcelo Gallardo y ahora solicita unas disculpas del argentino.

"Con los mismos pantalones que Nahuel Gallardo me dijo mono, ahí viene el negro, que venga y me pida disculpas. Que me diga que fue por la calentura del partido y lo sabré entender. Es feo que te traten así", dijo el defensor a MachDeportes.

Lea más: Independiente del Valle y su impactante dominio ante clubes brasileños

Guevara aclaró que los insultos ocurrieron a lo largo del partido, entre los comentarios eran racistas y fueron en contra de su madre.

"Me molestó como se refería en forma despectiva y le dije al árbitro que entendía los insultos de Nahuel Gallardo de ofenderme a mi madre y empujar; pero, comenzó a decirme mono, ahí viene el negro, y eso no se debe dejar pasar", añadió Eddie.