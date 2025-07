"Aún no estamos clasificados, debemos ir a Brasil y ratificar lo que hicimos hoy", afirmó el estratega español en rueda de prensa, luego de este triunfo que deja a IDV a un paso de los octavos de final del torneo.

En cuanto al penal no convertido por Juan Cazares, el técnico explicó: "Los encargados habituales de patear los penales son Sornoza y Hoyos, pero no estuvieron en este partido. En su ausencia, debía ejecutarlo Spinelli, pero le cedió el cobro a Cazares. Esperamos no pasar apuros en Brasil".

Sobre el duelo de vuelta, Rabanal advirtió: "Allá será distinto. Con el apoyo de su gente, seguramente saldrán a presionar desde el primer minuto. Nosotros debemos ser inteligentes para cuidar esta ventaja".

Independiente del Valle llegó a esta fase tras finalizar tercero en el Grupo B de la Copa Libertadores, mientras que Vasco da Gama accedió a los playoffs como segundo del Grupo G de la Sudamericana.

El partido de vuelta se disputará el próximo martes en Río de Janeiro, y el ganador de la serie se medirá en octavos de final al Mushuc Runa ecuatoriano.