La directiva de Gualaceo SC analiza vender el equipo, asegura el presidente Kléver León

En diálogo con Radio sur, explicó que no tienen al día al plantel y cada semana deben buscar una solución provisional para seguir en actividad.

“Son deudas que no se pueden cumplir” , aclaró el directivo, ya que la ruptura de contrato de la Liga Pro con GolTV les dejó un desequilibrio financiero.

Uno de los equipos de la Liga Pro Serie B tiene graves problemas económicos y la directiva no está encontrando una forma para resolver la crisis financiera, ese equipo es el Gualaceo SC y están analizando su venta.

Lea más: Independiente del Valle desmiente supuesto interés sobre Gilmar Napa



“Debemos tres meses de sueldo a los jugadores y siempre salen deudas, con jugadores, acreedores, Servicio de Rentas Internas y Seguro Social, también está un valor importante por las divisiones menores, con unos 1.500 dólares cada semana”, lamentó el directivo.

León señaló que “todo esto nos ha hecho pensar en vender el equipo porque no hay hinchada, no hay presupuesto y la dirigencia no es gente de dinero”.