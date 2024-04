Antonio Álvarez desmiente que Barcelona SC quiera comprar a Cuniburo de la serie B

En otro tweet, Álvarez quiso explicar la situación del club y del otro equipo filial que ya tienen, Toreros FC, señalando que el presupuesto han optimizado de USD 500 000 anuales a USD 120 000.

Así mismo, mencionó que "Yo pago hoy el club que se compra de Serie B, ya que Barcelona no tiene flujo, pero no puede esperar más, no puede parar. Barcelona me pagará cuando Barcelona pueda", señaló el socio.

A lo que explicó que el club filial de Barcelona SC se va a pagar en un año y medio, con lo que se han puesto como meta cerrar un ingreso de USD 8 millones por concepto de venta de jugadores en los siguientes cuatro años.