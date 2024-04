Isaac Álvarez: Liga de Quito está al día, algo que no ocurría hace cuatro años

En una rueda de prensa, Isaac Álvarez, presidente de Liga de Quito, abordó una variedad de temas previo al importante encuentro en Copa Libertadores, donde su equipo se enfrentará a Junior de Barranquilla.

El presidente albo comenzó la conferencia tratando un tema delicado, respondiendo a las críticas y especulaciones que han surgido en torno a la gestión del club:

“No tengo por qué dar explicaciones a nadie, que no dé respuesta no implica que no entienda hasta qué punto están las actitudes de personas que en un momento dijeron que aman a Liga y en semanas tendremos información sobre gente que dice amar a la institución y que lo único que ha hecho es hablar en contra de la misma”.

Álvarez también aprovechó la oportunidad para destacar los logros recientes por parte de la dirigencia y transmitir un mensaje a la hinchada:

“El plantel hoy está al día, algo que no ocurría hace 4 años. Lo único que le pido a la hinchada es que acompañe y apoye”.

El dirigente del conjunto universitario también se refirió a la situación de algunos jugadores, como Sebastián González y Jan Hurtado:

“Hemos conversado con una persona cercana a Sebastián González y nos hemos puesto una fecha límite para decidir su continuidad, no hicimos bien las tareas con Sebastián, por ambas partes, no únicamente por Liga”.

Sobre Hurtado, mencionó: “La opción de compra de Jan Hurtado es de 5 millones de dólares, es difícil en la actual situación del club; sin embargo, el jugador me ha mostrado su deseo de quedarse en el club, pero habrá que ver”.