Deportivo Quito irá a Manta pese a la incertidumbre por ataque armado a jugadores de Exapromo

Tras el ataque armado que se suscitó la noche de este miércoles en la ciudad de Manta, el fútbol ecuatoriano lamenta una nueva tragedia. El futbolista Maicol Valencia fue asesinado mientras se hospedaba junto a sus compañeros en un hostal, a la espera de los playoffs de ida del Ascenso Nacional.

El coordinador de Deportivo Quito, Juan Pazos, afirmó este jueves en Radio La Red que el equipo de la capital asistirá al encuentro en Manta dado que la Federación Ecuatoriana de Fútbol no ha brindado ningún comunicado oficial acerca de la realización del encuentro.

"Tenemos todo listo para asistir un día antes del partido y haremos todo el esfuerzo por garantizar una competencia transparente, el partido está programado para el sábado a las 12:00 en el estadio, y nosotros cumpliremos con todo lo estipulado por la Federación", afirmó Pozos.

Pozos afirma que un gran número de aficionados se movilizarán a Manta: "Hemos hablado con todos los equipos que nos enfrentamos en la competencia. Están conscientes de que actuamos bajo las normas y disposiciones de la FEF".

"Lamentamos profundamente estos hechos y no queremos que el fútbol se vea empañado por situaciones como esta".

El duelo entre Exapromo y Deportivo Quito se jugará este sábado a las 12h00 en el estadio Jocay de Manta.