Deportivo Quito irá a Manta pese a la incertidumbre por ataque armado a jugadores de Exapromo

Tras el ataque armado que se suscitó la noche de este miércoles en la ciudad de Manta, el fútbol ecuatoriano lamenta una nueva tragedia. El futbolista Maicol Valencia fue asesinado mientras se