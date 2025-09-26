Deportivo Cuenca, Orense y Libertad van por los dos últimos cupos del hexagonal final

Deportivo Cuenca, Orense y Libertad saldrán el próximo domingo por los dos últimos cupos al hexagonal final en la trigésima fecha de la Liga Pro.

El hexagonal final permitirá a los clubes pelear por el título de Liga Pro y los cupos para las competiciones internacionales: Copa Libertadores y Sudamericana de 2026.

Mientras, Independiente del Valle, Barcelona, Liga de Quito y la Universidad Católica ya se aseguraron en los otros cupos para el hexagonal final.

El cuadro cuencano, con 46 puntos, visitará a la Universidad Católica en uno de los partidos decisivos de la jornada, de manera especial para el cuadro cuencano, que le ayudaría a salir de la crisis económica que arrastra en los últimos años.

Orense, que también tiene 46 unidades, recibirá a Emelec, para el que los puntos en disputa serán de vital importancia, pensando en el cupo del segundo hexagonal para la Sudamericana de 2026.

Mientras, Libertad, con 43 puntos, jugará de local este domingo contra Vinotinto, que en la fecha pasada goleó por 4-1 al Manta.

Los partidos de este sábado y domingo por la trigésima fecha de la Liga Pro cerrará la primera etapa del torneo.