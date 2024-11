La acción continúa en el fútbol ecuatoriano y este fin de semana se mantendrán los mismos horarios: de mañana y de tarde para acoplarse a los cortes de luz que siguen azotando al país.

La Liga Pro hizo oficial que se mantienen los tres horarios para el sábado y domingo próximo. Es decir, 10:00, 12:30 y 15:30 para el sábado, mientras que el domingo será 10:00, 13:00 Y 15:30, respectivamente.

Tanto el viernes como el lunes próximo se jugará a las 15:00, abriendo y cerrando la fecha.

La jornada la abrirán Delfín SC y Mushuc Runa el viernes 8 de noviembre a las 15:00.

El sábado, será el turno de la Universidad Católica contra Aucas (10:00), seguido por Macará contra Emelec (12:30) y Liga de Quito frente a IDV (15:30), en el partido de la fecha ya que ambos definen al puntero de la segunda etapa.

El domingo abrirán la cartelera El Nacional vs. Libertad (10:00), seguidos por Orense SC vs. Técnico Universitario (13:00), para dejar finalmente a BSC vs. Cumbayá FC a las 15:30.

El lunes serán Imbabura SC y Deportivo Cuenca (15:00), quienes cierren la fecha.