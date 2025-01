David Cabezas lamentó que Gabriel Cortez no firmó con El Nacional para este 2025

El Nacional ya tiene todo el plantel listo para este 2025 , pero no podrán contar con Gabriel Cortez , quien fue uno de los mejores jugadores durante el 2024 y pieza clave para alzar la Copa Ecuador.

Gabriel fichó por El Nacional a mitad del año, después de que Ariel Holan no lo tomó en cuenta, pero el Loco se convirtió en una de las figuras.

El jugador de 29 años registró seis goles y cuatro asistencias en 18 partidos, además de ser importante para ganar la Copa Ecuador.

No obstante, para este 2025, Cortez no llegó a El Nacional porque no acordaron un precio con Barcelona SC, por lo que los puros criollos firmaron a José Francisco Cevallos Jr.

La Supercopa de Ecuador se disputará este sábado 1 de febrero, a las 19:00, entre El Nacional y Liga de Quito.