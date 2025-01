José Francisco Cevallos Jr. confirma su llegada a El Nacional

"Hace algunos meses ellos manifestaron interés de contar conmigo, ahora se dio la oportunidad y llego a un equipo campeón con excelentes jugadores, con un buen cuerpo técnico. Eso fue lo que me motivó para venir a El Nacional ", confesó.

"Es un desafío importante, llego a un equipo campeón y de prestigio que se juega muchas cosas en este año , final de Supercopa, Copa Libertadores, Liga Pro. Estoy contento por tener esta oportunidad y por el club que me está abriendo las puertas", dijo Cevallos.

Antes de abordar, el ex jugador de Emelec y Liga de Quito, dialogó con el periodista Alejandro Ruilova sobre las expectativas y sus motivaciones dentro del cuadro de los Puros Criollos.

" No vengo inactivo o lesionado , he tenido mucha participación en Kazajistán. Desde hoy voy a prepararme para estar en óptimas condiciones para estar listo en el arranque de la competición", enfatizó con respecto a las dudas sobre su ritmo de competencia y estado físico..

Finalmente dejó saber que aún quedan pocos detalles que concretar con respecto a su contrato, "todavía no he firmado el contrato, ni he hablado con el DT, cuando llegue a Quito definiremos los pocos detalles que faltan, seguramente se hagan sin problema. Luego conoceremos las instalaciones".