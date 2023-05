Cruce de palabras entre entrenadores marcó el post IDV y Gualaceo: "¡Que se vayan a otro país!"

El post partido entre Gualaceo e Independiente del Valle quedó marcado por el cruce de palabras entre los entrenadores de ambos clubes: Leonardo Vanegas y Martín Anselmi durante la rueda de prensa.

La génesis del problema fue el estado de la cancha donde se disputó el compromiso, llevando a tomar una postura en cada bando.

"No sabemos ganar en estas canchas. Es así. A mí me contratan para tocar la pelota y hacer goles. Hoy ocurrió un milagro, nos pasamos el balón mal porque la cancha está mala, pero pudimos darle vuelta (...) La próxima nos encerraremos a esperar el error del rival", criticó Anselmi durante la rueda de prensa.

"Que se vayan a otro país, a otra liga. Felicito lo que hacen, pero me molesta que traten despectivamente a los demás equipos y jugadores", respondió Vanegas de forma tajante.

Profundizando, Vanegas calificó de excusas a Anselmi quien lo comparó de manera sarcástica con Xavi, entrenador del FC Barcelona.

"Pienso que están copiando lo de Xavi. No juegan de día, no juegan por el sol, porque la cancha está mala. Que contraten una cancha para ellos (...) Igual ganan y dicen que no están acostumbrados", finalizó.

Lo cierto es que hoy, IDV mantiene la punta tras ganarle 2-1 a Gualaceo. Los negriazules visitan a Guayaquil City en la próxima fecha.