El jugador emblema de Emelec, Cristhian Noboa, se refirió este viernes 8 de marzo sobre el camisetazo de este año, la transferencia de Joao Rojas a Barcelona Sporting Club.

"Es duro, es difícil, pero es un profesional... está en Barcelona y tiene que defender los colores. Tiene que empezar a vivir, porque no es solo él, su familia está atrás", dijo Noboa en el programa de YouTube El Hueco

"Lo vi hace tres o cuatro días, está triste, no se halla, está confundido. Le dije lo mismo, ‘tienes un buen contrato, eres un profesional y no le des explicaciones a nadie", añadió.

Joao Rojas no pudo debutar en la primera fecha de Liga Pro ante Imbabura porque no fue inscrito a tiempo. Por esta razón, el jugador no estuvo ni en el banco de suplentes, sin embargo, el mediocampista ya conoce lo que es marcar un gol con Barcelona.

Rojas en el partido amistoso ante Guayaquil City anotó su primer tanto con el cuadro canario, cotejo que se disputó en el Estadio Monumental.

El próximo partido de Barcelona SC será contra Independiente del Valle este sábado 9 de marzo a las 18:00. Este partido será transmitido en vivo por Star Plus y Espn.