Cristhian Noboa atraviesa una nueva faceta en su vida, alejado del fútbol profesional. El mediocampista ecuatoriano, quien soñaba con retirarse jugando en Emelec, aún no ha podido cumplir ese deseo debido a una lesión crónica en una de sus rodillas.

“No puedo correr todavía. A veces me levanto y duele, en otras ocasiones no. Obviamente, quisiera jugar, pero no puedo. Ya no me veo en la alta competencia”, confesó Noboa en una entrevista con Radio Diblú.

“Creo que ya se puede decir que soy un jugador retirado”, agregó con resignación.

