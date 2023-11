"Tenemos que dar a conocer la nefasta noticia del sensible fallecimiento de nuestro compañero y amigo Rómulo Barcos, nos acabamos de enterar", comunicó Javier Dávila, narrador y compañero de Barcos.

Junto a él, Jaime Antonio Alvarado, amigo cercano expresó: "no salgo de la sorpresa, nos acabamos de enterar de esto, no podemos seguir con el programa, era mi amigo, no aterrizo sobre esto".

Rómulo Barcos, dejó atrás una trayectoria de casi 30 años en medios deportivos, entre ellos Ecuavisa.