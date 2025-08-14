Christian Cueva es baja y Facundo Castelli es duda para enfrentar a Técnico Universitario

Emelec se encuentra en la novena posición con 32 puntos con 6 jornadas de LigaPro antes del inicio del hexagonal final. Este domingo el equipo eléctrico enfrentará, en Ambato, al Técnico Universitario sin la presencia de Christian Cueva, Facundo Castelli y Juan Pablo Ruiz.

Según reporta la periodista Sonia Pérez, Facundo Castelli sigue con dolencias en su rodilla derecha y se someterá a una evaluación, su presencia este domingo no está confirmada.

Por otro lado, el peruano Christian Cueva, quien sintió molestias musculares en el partido de Copa Ecuador ante Miguel Iturralde, será baja por precaución y podría llegar a jugar contra IDV por la fecha 26 del campeonato, según la periodista Karolina Dávila.

Por su parte, Juan Pablo Ruiz es baja confirmada tras recibir dos fechas de suspensión debido a su expulsión ante Deportivo Cuenca. Se perderá los encuentros frente Técnico Universitario e Independiente del Valle.