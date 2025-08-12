Fútbol Nacional
12 ago 2025 , 17:44

Juan Pablo Ruiz pidió disculpas a la hinchada de Emelec, tras ser expulsado contra Deportivo Cuenca

El incidente ocurrió al minuto 12, cuando Juan Pablo Ruiz Gómez pisó el pie del volante cuencano Mateo Maccari. Tras la revisión del VAR, el árbitro Bryan Loayza decidió mostrarle la tarjeta roja directa

   
  • Juan Pablo Ruiz pidió disculpas a la hinchada de Emelec, tras ser expulsado contra Deportivo Cuenca
    El volante de Emelec, Juan Pablo Ruiz, en el partido ante Deportivo Cuenca por la fecha 24 de la LigaPro( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

El mediocampista argentino Juan Pablo Ruiz ofreció disculpas a la afición de Emelec, luego de ser expulsado en el empate 1-1 frente a Deportivo Cuenca, por la fecha 24 de la LigaPro.

“¡Orgulloso de mis compañeros! Gracias por el esfuerzo que hicieron y por lograr un punto tan importante en una situación tan difícil. Lo de la gente, como siempre: impecable, demuestran cada fin de semana que son la mejor hinchada de Ecuador”, escribió el jugador en su cuenta de Instagram.

A su vez, Ruiz se dirigió directamente a los seguidores azules: “Quiero pedirle disculpas a todos. Fue una jugada desafortunada, sin intención de perjudicar al equipo. ¡Estoy seguro de que este grupo va a conseguir el objetivo!”.

Lea también: Fernando Cornejo: "Tenemos la ilusión de pelear la Libertadores y avanzar de fase"

Juan Pablo Ruiz pidió disculpas a la hinchada de Emelec, tras ser expulsado contra Deportivo Cuenca

El incidente ocurrió al minuto 12, cuando Juan Pablo Ruiz Gómez pisó el pie del volante cuencano Mateo Maccari. Tras la revisión del VAR, el árbitro Bryan Loayza decidió mostrarle la tarjeta roja directa, dejando a Emelec con 10 jugadores desde temprano.

La expulsión condicionó el desarrollo del encuentro, impidiendo al Bombillo sumar su cuarta victoria consecutiva en el torneo.

Con el empate, Emelec se mantiene en el noveno puesto de la tabla con 32 puntos. Su próximo compromiso será frente a Técnico Universitario, en el estadio Bellavista de Ambato.

Temas
Emelec
disculpas
Juan Pablo Ruiz Gómez
Ecuador
Noticias
Recomendadas