Juan Pablo Ruiz pidió disculpas a la hinchada de Emelec, tras ser expulsado contra Deportivo Cuenca

El mediocampista argentino <b>Juan Pablo Ruiz</b> ofreció disculpas a la afición de <a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/emelec>Emelec</a>, luego de ser expulsado en el empate <b>1-1</b> frente a <b>Deportivo Cuenca</b>, por la <b>fecha 24 de la</b><a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/Liga-Pro> LigaPro.</a> “¡Orgulloso de mis<b></b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/fernando-cornejo-rueda-prensa-liga-quito-previa-botafogo-copa-libertadores-AN9924211></a>