Christian Cueva regresó a Ecuador y ya entrena con Emelec

El volante del<a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/emelec> Club Sport Emelec</a>, <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/Christian-Cueva>Christian Cueva</a>, ya se encuentra en el país y se ha <b>reincorporado a los entrenamientos del equipo</b>, que se alista para disputar el segundo hexagonal de la LigaPro. <b>Cuev</b> <b></b><b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/luis-fragozo-despierta-interes-varios-clubes-ligapro-GJ10194255></a> <b></b> <b></b> <b></b>