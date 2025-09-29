Fútbol Nacional
29 sep 2025 , 17:34

Christian Cueva regresó a Ecuador y ya entrena con Emelec

Christian Cueva sufrió una lesión y debido a esta dolencia, el jugador viajó a Perú para continuar con su proceso de recuperación

   
  • Christian Cueva regresó a Ecuador y ya entrena con Emelec
    Christian Cueva en un partido con Emelec en la LigaPro( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

El volante del Club Sport Emelec, Christian Cueva, ya se encuentra en el país y se ha reincorporado a los entrenamientos del equipo, que se alista para disputar el segundo hexagonal de la LigaPro.

Cueva sufrió una lesión miofascial en el músculo recto anterior del cuádriceps derecho, según informó el club eléctrico a través de sus redes sociales.

Debido a esta dolencia, el jugador viajó a Perú para continuar con su proceso de recuperación, con miras a estar disponible tanto para el partido de Copa Ecuador frente a Leones FC como para la fase final del campeonato nacional.

Lea también: Luis Fragozo despierta interés de varios clubes de la LigaPro

De acuerdo con la periodista Sonia Pérez, el futbolista de 33 años arribó al país este lunes 29 de septiembre y ya se encuentra trabajando en el Polideportivo de Los Samanes.

Su regreso representa una excelente noticia para el entorno de Emelec, ya que Cueva es considerado una pieza clave en el esquema táctico del técnico Guillermo Duró.

Cabe señalar que Emelec tiene previsto enfrentar a Leones FC este miércoles, aunque la Federación Ecuatoriana de Fútbol podría aplazar el encuentro debido al paro nacional que atraviesa el país.

Temas
Emelec
Ecuador
LigaPro
Christian Cueva
Ecuador
Noticias
Recomendadas