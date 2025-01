Byron Moreno a Luis Muentes: “Son declaraciones de un amargado, tiene pica conmigo”

La polémica continúa. El exárbitro ecuatoriano, Byron Moreno, rompió el silencio y se refirió sobre las declaraciones de Luis Muentes, presidente de la Agremiación de Árbitros del Ecuador, tras impedir que Roddy Zambrano pite el amistoso entre Liga de Quito y Alianza Lima en la Noche Blanca 2025.

"Esas declaraciones (de Muentes) no me causaron malestar, sino risa. Son declaraciones de un amargado", dijo Moreno en una entrevista con Machdeportes (91.7 FM)

"Quería utilizar a los árbitros del país para sacarse esa frustración que lleva. Tiene pica conmigo, porque soy crítico. Lo he criticado por la forma en que dirige el gremio", añadió.

Muentes no autorizó a Zambrano para que dirija el partido amistoso entre estas dos escuadras, por ello, Moreno terminó arbitrando ese cotejo.

“No pueden darnos el mismo camerino (con Byron Moreno). Para unos, es histórico; para el arbitraje ecuatoriano, Moreno es una vergüenza”, dijo Muentes en un diálogo con La Radio Redonda.

Por su parte, el directo deportivo de Liga de Quito, Eduardo Álvarez, se refirió sobre la ausencia de Roddy Zambrano en la Noche Blanca.

"Vimos un comunicado del presidente de la Asociación de Árbitros, en el que se indicaba que, por el hecho de compartir el camerino con Byron Moreno, no iban a arbitrar. No sé si se sintieron ofendidos, no entendimos la situación, especialmente porque ocurrió apenas 10 minutos antes del partido", mencionó el directivo de la U.