Barcelona SC y Emelec no pueden inscribir los fichajes que tienen acordados por distintas sanciones de la FIFA

El mercado de fichajes de la LigaPro Ecuabet conectada por Xtrim abrirá sus puertas este martes 3 de junio con la novedad que tanto Barcelona SC como Emelec están impedidos de inscribir jugadores por mantener varias sanciones de la FIFA.

Barcelona SC llegó a tres prohibiciones para registrar jugadores en la FIFA, después de que una nueva llegó el pasado martes 27 de mayo.

Por su parte, Emelec mantiene hasta cuatro prohibiciones pese a que ha pagado varias deudas, algo que lo afectó esta temporada al no poder fichar y le ha costado competir en la actual campaña.

Lea: Diogo Bagüí y Jair Collahuazo ya no son activos de Emelec, según expresidente de las formativas

Ecuavisa.com pudo conocer que ambos clubes ya trabajan en el mercado de fichajes y han podido contactar jugadores, sin embargo, formalmente no pueden inscribir los contratos debido a la sanciones FIFA, por lo que la única herramienta de ambos es el acuerdo verbal.

Hasta que ambos clubes no cancelen todas sus deudas, la FIFA no levantará las sanciones, pero en medio de esa carrera siguen conversando con jugadores, que si bien han dado su palabra, al no poder registrar el contrato formalmente, otro club podría ofrecer un contrato y firmarlos para adelantarse en sus fichajes.

Lo cierto es que BSC y Emelec corren contrarreloj para poder llegar al 3 de junio y alcanzar a formalizar sus fichajes.

En la carpa amarilla se habla de Jonathan Perlaza y Miguel Parrales, mientras que en Emelec se señala a Miler Bolaños, Ángel Mena, entre otros para reforzar el cierre de temporada.