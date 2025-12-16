Fútbol Nacional
16 dic 2025 , 15:17

Barcelona SC tiene en la mira a Mauricio Martínez, ex figura de Liga de Quito

Barcelona SC estaría a punto de incorporar a Mauricio Caramelo Martínez. Según la prensa argentina, el volante, quien fue campeón con Liga de Quito en 2023, dejaría Rosario Central y su futuro estaría casi definido en el fútbol ecuatoriano.

   
    Mauricio Martínez, exfigura de LDUQ.( ARCHIVO )
Barcelona SC ya trabaja en la temporada 2026 y tras conocerse del supuesto interés por Lorenzo Faravelli, ahora toma fuerza desde la prensa argentina que el conjunto guayaquileño tendría en la mira al volante Mauricio ‘Caramelo’ Martínez, ex de Liga de Quito.

De acuerdo con un informe publicado por Diario Uno de Santa Fe, el mediocampista dejaría de pertenecer a Rosario Central y su futuro estaría encaminado hacia el fútbol ecuatoriano, específicamente con Barcelona SC. Martínez, que recientemente finalizó su préstamo en Unión, mantiene contrato con el club rosarino hasta finales de 2026, pero su salida estaría próxima a concretarse.

“El volante Mauricio Martínez dejaría de pertenecer a Rosario Central, y según pudo averiguar Diario Uno, su futuro estaría en Barcelona SC, de Ecuador”, señaló el medio argentino, destacando que el jugador volvería a competir en la LigaPro tras su exitoso paso por Liga de Quito.

En sus últimos días en Santa Fe, Martínez expresó su agradecimiento a Unión y dejó ver su intención de continuar en el Tatengue. Sin embargo, finalmente se daría su segunda experiencia en el fútbol ecuatoriano, luego de haber sido campeón nacional y de la Copa Sudamericana con Liga de Quito en 2023.

Según la misma fuente, el interés del conjunto canario se habría intensificado ante la posible salida de Joaquín Valiente y la necesidad de encontrar un reemplazo para Johnny Quiñónez en el mediocampo.

Barcelona SC ya habría consultado la situación contractual de Martínez y lo considera una pieza clave para reforzar su plantilla de cara a la temporada 2026.

