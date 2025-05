¿Jugará en Barcelona SC? Miguel Parrales dejó abierto su futuro y acaba contrato en junio

Miguel Parrales es uno de los mejores delanteros ecuatorianos de la LigaPro Ecuabet conectada por Xtrim y quedará como agente libre en junio de este 2025.

El atacante informó que no ha firmado una renovación con Orense SC, pero tampoco empezó negociaciones con otros clubes para cambiarse de camiseta para la segunda mitad de la temporada.

“Se me acaba el contrato en junio. No sé qué será de mi futuro”, dijo Parrales a Zapping sobre su situación contractual con el cuadro machaleño.

Por esa razón, el atacante de 29 años mencionó que “voy a cumplir un año hermoso aquí en el club donde me he sentido contento. Mi continuidad no depende de mí, depende de la institución que quiera renovarme”, reconoció.