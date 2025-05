Ángel Mena, delantero de Orense SC habló post partido del triunfo por 1-0 sobre el Deportivo Cuenca, donde se refirió a su futuro deportivo.

El veterano atacante tricolor ingresó al cambio en el segundo tiempo y fue clave para empujar a su equipo hasta la victoria. Orense SC está en el sexto lugar.

Tras el duelo, Mena fue consultado por el supuesto interés de Emelec: "Tengo contrato por dos temporadas (...) Pero no me puedo hacer de la vista gorda y sé que se habla mucho de Emelec que es el club de mis amores. Aún no me han llamado".

Mena, de 37 años arribó a Machala luego de una exitosa trayectoria en el fútbol mexicano, siendo un retorno sorpresivo debido a su jerarquía individual.

Emelec no ha ocultado su interés por contratarlo, sin embargo, aún debe esquivar la sanción que rige sobre sus hombros por parte de la FIFA, por lo que espera poder fichar en junio, siempre y cuando, la máxima entidad de este deporte le permita inscribir.