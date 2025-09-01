Fútbol Nacional
Barcelona SC: Ismael Rescalvo, un técnico que no se caracteriza por renunciar, vuelve a estar en el centro de las críticas

Ismael Rescalvo, rechazó en rueda de prensa renunciar pese a la presión y los malos resultados con Barcelona SC. El historial del técnico español apunta que no es una de sus decisiones habituales.

   
    Antonio Álvarez presentando a Ismael Rescalvo.( ARCHIVO )
Ismael Rescalvo está nuevamente bajo la lupa, esta vez como director técnico de Barcelona SC, club con el que mantiene contrato hasta finales de 2026. La presión ha aumentado tras los malos resultados y la escasa efectividad del equipo en las últimas jornadas, especialmente luego de la derrota ante Universidad Católica en la fecha 27 de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim. Tras ese partido, varios periodistas le consultaron si presentaría su renuncia, a lo que respondió con firmeza: "no".

Esa respuesta no sorprende a quienes conocen su trayectoria. El técnico español no es conocido por renunciar. De hecho, su historial deportivo refleja que ha preferido mantenerse firme en sus cargos incluso cuando los resultados no lo acompañan, resistiendo la presión externa y apostando por la continuidad de los proyectos que lidera aunque no siempre culminaron bien.

Lea: Ismael Rescalvo: "Los resultados mandan en el fútbol. Yo me siento fuerte en la posición en la que estoy"

Rescalvo ha dirigido diez clubes en su carrera, y apenas ha renunciado en cuatro ocasiones, cada una con matices particulares. Lo hizo en Envigado (2017), Independiente del Valle (2019), The Strongest (2024) y Deportes Tolima (2025), aunque más por la aparición de nuevas oportunidades que por ceder ante la crítica o el fracaso deportivo.

Medios bolivianos calificaron de "insólito" su paso por The Strongest (2024), ya que constantemente se ausentó de su cargo por viajes con motivos "familiares", según se justificó.

Rescalvo apenas dirigió un poco más de cuatro meses para luego fichar por el Mazatlán de México que le hizo una oferta más lucrativa en comparación al Tigre boliviano.

Ismael Rescalvo, técnico español.
Ismael Rescalvo, técnico español. ( ARCHIVO )

En el caso de Independiente del Valle (2019), su renuncia fue para tomar inmediatamente el cargo en Emelec, algo que fue percibido por muchos como una salida abrupta y poco ética. A pesar de los cuestionamientos, Rescalvo asumió el equipo guayaquileño, donde vivió una etapa tensa con la hinchada y la prensa, especialmente en su último año por el bajo rendimiento colectivo llegando a solicitar que una bandeja cerca de la zona técnica sea clausurada para evitar los gritos en su contra.

Lo curioso es que, hasta hoy, el club "eléctrico" sigue pagando una parte de su salario, debido a que su contrato, que lo ligaba hasta diciembre de 2023, renovando en la etapa final de Nassib Neme. Sin embargo, en la directiva siguiente de José Pileggi, se rompió el contrato. Según publicó este medio, la indemnización pendiente asciende a USD 870 mil , el cual lo reemplazó con Miguel Rondelli.

Ismael Rescalvo junto a su esposa el día que renovó con Emelec.
Ismael Rescalvo junto a su esposa el día que renovó con Emelec. ( Emelec )

En Deportes Tolima, su última experiencia antes de llegar a Barcelona SC, Rescalvo también fue cuestionado por los aficionados debido al bajo rendimiento del equipo. Sin embargo, fiel a su estilo, no dio un paso al costado, y solo dejó el club cuando recibió la oferta formal del conjunto torero a mediados de junio de 2025.

En una entrevista, el presidente de los canarios, Antonio Álvarez reconoció que se decidió por Rescalvo debido a una corazonada que lo llevó a ficharlo.

Así, el presente de Rescalvo en Barcelona SC sigue la línea de su carrera: más allá de los resultados adversos, se mantiene firme en su cargo, convencido de que el proyecto puede enderezarse pese a que actualmente Independiente del Valle ya le saca 12 puntos de diferencia y apenas acumula un deficiente 45,5 % de efectividad entre Liga Ecuabet y Copa Ecuador, siendo el más pobre entre los últimos cuatro técnicos de BSC.

