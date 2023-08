"Podrán diferir en lo deportivo, pero desde lo administrativo ha sido impecable, pese a convivir con una pandemia y está previsto un superávit de un millón de dólares. Me siento muy orgulloso de estos cuatro años", mencionó el presidente de Barcelona.

"Pero no hay ningún apuro, si hay que esperar 60 días o 90 días para esperar una elección. Para qué apurarse, ir a los medios, no es mi perfil. Hay que saber elegir los momentos. Las decisiones se toman por las gestiones. Y estamos en ese proceso. No hay apuro. Hay que esperar 60 días más. Y sea positiva o no, habrá una candidatura oficialista. Estoy convencido de que somos un club mejor que antes", añadió Carlos Alfaro Moreno.

Esta rueda de prensa se llevó a cabo por una alianza estratégica del cuadro canario con una empresa ecuatoriana, para poder un nuevo marcador electrónico en la general norte del estadio Monumental.