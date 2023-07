El actual presidente de Barcelona Sporting Club, Carlos Alfaro Moreno, está analizando presentarse a la reelección por cuatro años más. Si bien, hace más de un año mencionó que no será candidato, ahora, al parecer, cambió de opinión. Las elecciones para escoger la nueva directiva del cuadro canario está prevista para el 2 de septiembre.

"Estamos conversando. No es una decisión fácil para mí revertir la decisión que tomé hace más de un año por temas familiares. Lo estoy conversando en casa y ya veremos los próximos días. Lo dije la semana pasada que estaba pensándolo. El resultado de la semana pasada no ayuda mucho, pero no podemos agarrarnos de un resultado para una decisión tan importante. Si hubiéramos ganado, sería lo mismo", indicó Alfaro Moreno.

"La realidad es que cuatro años más se ve muy lejos, ese es el punto. También hay un gran grupo humano que con sus palabras, apoyo y aliento me dan fuerza. Quizás en los próximos días anunciaremos algo, todavía no hemos decidido nada. Las decisiones más relevantes vienen del cielo y en casa", añadió el presidente de Barcelona.

Por ahora, Carlos Alfaro Moreno está evaluando la opción de ser candidato a la presidencia. Rafael Verduga y el excapitán de Barcelona Sporting Club, Matías Oyola presentaron su binomio para las elecciones de la nueva dirigencia del cuadro torero.

