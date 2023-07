Mauro Méndez, quien le anotó dos goles y eliminó a Barcelona, estuvo cerca de ser su delantero en el 2022

El delantero uruguayo, Mauro Méndez, quien actualmente juega en Estudiantes de La Plata, estuvo muy cerca de ser el nuevo delantero de Barcelona Sporting Club, así lo confirmó el exentrenador canario Jorge Célico.

Mauro Méndez fue el verdugo de Barcelona en los playoffs de la Copa Sudamericana. El uruguayo anotó dos de los cuatro goles que le propinaron al cuadro torero, siendo una de las figuras de esta serie.

Su llegada al equipo guayaquileño no se dio porque no se concretó algunos detalles, por esta razón no pudo ser la nueva carta de gol de Barcelona. Además de él, Pedro Vite y Santiago Giordana estuvieron cerca de vestir la armadura amarilla.

"Mauro Méndez estaba cerrado para Barcelona, el 9 de Estudiantes. Lo conozco del sub 20 de Uruguay. Él jugó el Sudamericano y Copa del Mundo contra nosotros, puedes preguntarle a Alfaro (Moreno)", mencionó Célico en una entrevista con Fútbol Sin Cassette.

Lea también: Barcelona SC: Célico reveló por qué prefirió a Gabriel Cortez que a Damián Díaz