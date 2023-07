Al lado de López estaba Segundo Alejandro Castillo , el interino que hace solo una semana condujo a Barcelona a la victoria 2-1 ante Estudiantes en Guayaquil en el duelo de ida, ventaja corta que no duró nada esta noche en La Plata.

Barcelona no compitió. La goleada 4-0 sufrida la noche de este martes, 18 de julio, ante Estudiantes de la Plata - la peor derrota en 33 partidos de la Copa Sudamericana - no deja nada bueno para destacar en el debut de Diego López como técnico canario.

Castillo, en la planilla de juego, apareció oficialmente como DT de Barcelona. El ecuatoriano claramente no dirigió el duelo de vuelta, pero tuvo que ir a poner la cara en la rueda de prensa posterior a la peor goleada sufrida por Barcelona en la Sudamericana.

López puso para este duelo a Bruno Piñatares en medio de Leonai Souza y Fernando Gaibor con la idea de contener a los argentinos en mediocampo. Tres volantes de marca pero que no marcaron nada.

Barcelona no tuvo reacción. Con López al mando, aunque los papeles digan que era Castillo, el cuadro torero cambió su esquema respecto a la ida, pero el 4-3-3 que implementó no funcionó.

López "cumple el perfil" de lo que necesita Barcelona dijo la semana pasada Alfaro Moreno cuando presentó al nuevo técnico, pero hoy no presentó esas credenciales.

El plan, claramente, era mantener el arco de Javier Burrai en cero; pero no pudo ser. A los cinco minutos Mauro Méndez desbarató la planificación con su gol tempranero y luego a los 19 anotó otra vez.

"Recibimos un gol de entrada y eso cuesta mucho, no fue un gran partido y lo terminamos pagando", reconoció Damián 'Kitu' Díaz , el capitán que hoy volvió a ser suplente y que cuando entró no cambió nada para Barcelona.

De hecho, Díaz entró en el arranque del segundo tiempo (en lugar de un Gaibor intrascendente) cuando Barcelona ya perdía 3-0 (global 4-2) y tenía la misión de conducir a los suyos a descontar. No era descabellada la meta de anotar dos goles en 45 minutos para por lo menos forzar a los penales. Pero no pudo ser.

"No estuvimos a la altura de lo que transmitían en ellos, no queda más que hacernos cargo porque no dimos una buena imagen", dijo con vergüenza el arquero Burrai en la conferencia de prensa.

Barcelona, no hay que olvidarlo, llegó a esta instancia de la Copa Sudamericana tras quedar eliminado de la Libertadores, fue el peor tercero de todos los grupos, pero tercero al fin y por eso tuvo derecho de jugar esta fase de la Sudamericana con Estudiantes.

