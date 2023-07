"Barcelona es un club grande, sería un mentiroso si digo que la gente me trató mal. Creo que decidieron mal . No es un mal equipo, pero yo no lo armé", indicó el estratega en una entrevista para Fútbol Sin Cassette.

Jorge Célico sobre el camerino y su relación con Damián Díaz. “Manejar el camerino no es hacer lo que el jugador quiera sino hacer lo que el técnico quiera. Damián salió del equipo cuando tuvo que salir. Al inicio jugó Cortez y él no jugaba porque Cortez andaba muy bien. Y yo no... pic.twitter.com/TpqkfcSJh9

Jorge Célico habló sobre Emmanuel Martínez: "El jugador estaba lesionado y molesto porque le había salido esa posibilidad de irse y su continuidad en el club estaba en duda. No me gusta cuando los jugadores opinan que son figuras. Si se tienen que ir, que se vaya", agregó.

También contó que Barcelona estuvo cerca de fichar al delantero argentino Mauro Méndez, quien anotó dos de los cuatro goles que recibió el cuadro torero por parte de Estudiantes de La Plata.



"Mauro Méndez estaba cerrado para Barcelona, el 9 de Estudiantes, Pedro Vite estaba desesperado por venir. Giordana es otro", expresó el DT argentino.

Finalmente, topó el tema de Damián Díaz: "Manejar el camerino no es hacer lo que el jugador quiera. No puedo decir nada de Damián, no puedo decir que me haya faltado el respeto, en lo absoluto. Y eso puede caer bien o mal a Díaz o al que sea. Me pasó con Mastriani. Cuando jugaba Cortez era simplemente porque rendía mejor que él (Díaz)".