Así quedó la tabla de posiciones de la fecha 18 de la Liga Ecuabet

Los toreros empezaron ganando por 2-0 ante los lojanos, pero los dirigidos de León igualaron para estar 2-2 y el encuentro finalizó 3-3.

Finalmente, el encuentro para cerrar la jornada fue el triunfo 1-0 del Orense a Liga de Quito.

Los partidos pendientes de la fecha 18 son: Técnico Universitario vs. El Nacional; Universidad Católica vs. Independiente del Valle; y Macará vs. Emelec | 18:00 | Liga Ecuabet