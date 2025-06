Richard Carapaz anuncia que no correrá en el Tour de Francia 2025

Con mucha tristeza tengo que contarles que una infección gastrointestinal me obliga a perderme @LeTour 🇫🇷😔 No es la mejor noticia, pero la salud siempre está primero. Gracias a todos por sus mensajes y apoyo. Mucha suerte @efprocycling 💪🏽



