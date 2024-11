Este sábado se disputaron cuatro partidos de manera unificada en la Liga Pro por la penúltima fecha de la segunda etapa.

Barcelona SC visitaba a Técnico Universitario con la obligación de ganar para seguir en pelea por la etapa, mientras que Cumbayá FC, Libertad e Imbabura por no descender.

Por su parte, Orense SC luchaba por asegurar su pase a la Copa Sudamericana, mientras que Deportivo Cuenca y Emelec no peleaban por nada.

BSC empató 2-2 contra Técnico Universitario, siendo un resultado que lo aleja de la lucha por ganar la segunda etapa y forzar la final.

Este domingo continuará la acción con los duelos de Mushuc Runa vs. El Nacional, Aucas vs. Delfín SC, Universidad Católica vs. LDUQ e IDV vs. Macará.