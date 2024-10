Ariel Holan habló de su reciente salida de Barcelona SC, llegando a tocar varios temas, entre esos la de la inesperada salida de Damián Díaz.

"Sabíamos la importancia que tenía Damián Díaz en Barcelona. Pero lamentablemente, como en algún momento dije y no puedo decir más que eso, porque queda en nuestra conversación, hubo razones institucionales y deportivas. Obviamente las institucionales son importantes. En lo deportivo puedo decir que jugó el 82 % de los minutos desde que asumí hasta el momento que se fue. 56 % fue en torneos internacionales”, expresó Holan en declaraciones a César Luis Merlo.

Profundizando, Holan detalló la respuesta de Díaz: “él (Damián Díaz) tampoco estaba muy cómodo, porque cuando empezamos a hablar y le dije que hasta acá llegamos, él me vino a decir lo mismo. Las razones deportivas quedan en nuestra conversación. Las estadísticas no mienten, los minutos son soberanos. Si eso no lo conforma, yo ya no puedo hacer mucho más. Simplemente eso, hay cosas que quedan en la charla con él. Nosotros empezamos el torneo bien”, sumó.

Finalmente, Holan reveló: “Yéndose Damián había que elegir un capitán y fue algo que resultó traumático, porque había que ver quién iba a ser. Con los directivos evaluamos quién era el más adecuado para esa situación”.