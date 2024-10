Ariel Holan: "Barcelona SC tiene 100 años de historias y tiene 16 títulos, la gente se pone ansiosa"

Ariel Holan dejó el silencio luego de su salida de Barcelona SC y se refirió a distintos detalles del cuadro torero.

"Barcelona tiene 100 años de historia. Segundo Castillo es el técnico 87. Es una locura. En esa locura que el club está, porque 100 años y 16 títulos; en los últimos 30, 3 títulos. La gente se pone ansiosa, porque cómo un club de esta envergadura y este potencial no gana más títulos. La realidad está en las estadísticas, yo no miento", empezó hablando Holan a Studio Fútbol.

Holan quiso separar su paso por BSC en dos fases, "La primera me fue muy bien, el equipo fue competitivo hasta el final de la etapa, pudimos haberla ganado. Sin embargo, creo que la segunda etapa hubo múltiples factores que no permitieron que el proyecto siga adelante".

Profundizando, Holan explica los "múltiples factores".

El institucional: "el éxito de un entrenador se basa cuando puede contar con las herramientas básicas para poder desarrollar su tarea, creo que el presidente Antonio (Álvarez), si bien tuvo que poner dinero desde su propio bolsillo, se estaban complicando el pago de los salarios de los futbolistas".

El estratega argentino señaló varias falencias en la infraestructura canaria: "el gimnasio de Barcelona SC no estaba a la altura de un profesional. Las canchas tampoco estaban al nivel".

Sobre la pretemporada, Holan criticó: "se armó una mala pretemporada en Estados Unidos, jugando en campos de béisbol y sin saber contra qué equipo se iba a disputar".

"Los refuerzos no llegaron a tiempo, no porque el presidenta no pudo, sino porque se atrasaron, y eso complicó. No nos pudimos reforzar bien por la crisis económica que sufre actualmente el club", repasó.