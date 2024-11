" Nosotros estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano por cumplir, por asistir y creo que hemos llegado al punto en que ya no podemos más”, añadió.

“ Vamos más de tres meses impagos. Entonces, el que no se pague ni siquiera los viáticos, que está reglamentado, es bastante lamentable", dijo Muentes en una entrevista para DirecTV Sports.

Además, aclaró que los árbitros sí pitarán los partidos correspondientes por la fecha 13 del torneo local, que inicia este viernes 8 de noviembre con el partido entre Delfín y Mushuc Runa.

Sin embargo, después de esta jornada, si Liga Pro no cancela el monto adeudado, los árbitros no dirigirán los siguientes encuentros.



"Ya no puedo exigirles más a los árbitros, he conversado con Néstor Pitana y le he dicho la situación. Le estamos dando un tiempo más a Liga Pro", finalizó.