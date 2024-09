Por esa razón, ningún juego de la siguiente fecha iniciará después de las 17:30 , para que no terminen a las 19:30.

En la fecha 8, el partido entre Orense y Macará se disputará a las 17:00 del viernes 27 de septiembre; Cumbayá vs. Emelec será a las 17:00 del sábado 28 de septiembre; Barcelona SC vs. Libertad para las 17:30 el domingo 29 de septiembre; y Técnico Universitario vs. Mushuc Runa a las 17:00 del lunes 30 de septiembre.

Debido a las modificaciones, otros partidos de la octava jornada empezarán desde las 12:00.

De momento no existe confirmación de nuevos horarios para la fecha nueve.