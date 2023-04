Antonio Valencia, leyenda del fútbol ecuatoriano habló en la alfombra roja de 'La Gala de Oro' de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) llevado en la ciudad de Quito la noche del miércoles 12 de abril.

El exjugador de la selección ecuatoriana de fútbol y del Manchester United, fue consultado por el nivel de la actual camada de jugadores que defienden los colores de la selección ecuatoriana de fútbol.

"Si yo fuera jugador en esta época no tendría posibilidades, me hubiese quedado jugando en el barrial, ja. Son chicos muy buenos, hay que cuidar a esta generación que está saliendo en el fútbol ecuatoriano. Estamos para más, para pensar en una Copa América y por qué no ganarla... Y después pensar en un Mundial y ser protagonistas", afirmó 'Toño'.

Profundizando, Valencia apuntó: "Esta generación es un diamante y por eso hay que cuidarla. Ojalá que nos den muchas alegrías porque ahora mismo las necesitamos".

"Lo veo a (Gonzalo) Plata, a (Moisés) Caicedo, que tienen hambre de gloria, de dejar al país muy en alto. Ojalá que sigan adelante", culminó.