"Moisés Caicedo te va a matar y te quita la pelota", resalta Jeremy Sarmiento

El mediocampista ofensivo de la selección ecuatoriana de fútbol y del Brighton de la Premier League de Inglaterra, Jeremy Sarmiento, resaltó el desempeño de su compañero en la Tricolor y en su club Moisés Caicedo, una de las piezas más valiosas que tiene el balompié nacional.

Sarmiento sostiene que el rigor que impone 'Moi' a la hora de arrebatarle el esférico a sus oponentes transmite autoridad, y consigue su objetivo.

"Moisés (Caicedo) es temerario y lo peor de todo es que él te va a matar y te va a quitar la pelota", ponderó Sarmiento, quien sufrió una fractura del quinto metatarsiano en el primer partido amistoso ante Australia. Aquello lo marginará aproximadamente un mes de los terrenos de juego.

"No me agradaría estar en ese tipo de situaciones contra Moisés", añadió el internacional ecuatoriano en declaraciones brindadas a My Albion TV.