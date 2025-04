"Trató de esforzarme día a día, por ahí los partidos que me ha tocado jugar, he sentido bastante el cambio de fútbol de México y de acá”. señaló.

Lea más: Así quedó la tabla de posiciones, después de la derrota de Barcelona SC ante Orense en LigaPro Ecuabet



Además, Mena recalcó que aún no está en su mejor nivel. “En la parte física no he estado al 100 %, pero el esfuerzo y las ganas me han ayudado a crecer, este es un gran grupo", cerró.

El Orense SC escaló al cuarto puesto con 13 puntos, a dos unidades, de Vinotinto FC, Barcelona SC e Independiente del Valle.