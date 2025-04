El entrenador de Barcelona Sporting Club, Segundo Alejandro Castillo, en rueda de prensa se refirió sobre la derrota de su equipo ante Orense por la octava jornada de la LigaPro Ecuabet conectada por Xtrim.

“Tenemos que aceptar que no fue uno de nuestros mejores partidos defensivamente. Intentamos, pero no fuimos claros, hay que seguir mejorando para los próximos encuentros “, dijo el estratega ecuatoriano.

“No voy a sacrificar a mis jugadores por un resultado, tenemos que despertar, trabajar en la semana para enfrentar a Nacional y sacar los tres puntos en casa", añadió.

"Si me tienen que cuestionar no hay ningún problema, lo acepto, yo me hago responsable de cualquier error”, agregó.

El próximo partido de Barcelona SC será ante El Nacional por la novena fecha del torneo local. Este cotejo se disputará el viernes 18 de abril a las 19:00 (hora de Ecuador).