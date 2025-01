Ángel Mena: “En Orense SC queremos un campeonato y me gustaría repetir lo que ya hice en el fútbol ecuatoriano”

Ángel Mena se convirtió en nuevo jugador de Orense SC para este 2025, como su fichaje estrella, por lo que el atacante reconoció la importancia que tiene su llegada.

"Es un reto lindo. Mucha responsabilidad. Por ahí recae sobre uno todo el peso (cuando le dicen que es el fichaje estrella). Pero esto es un grupo, una familia que estamos conformando, para apoyarnos entre todos y dar lo mejor como equipos", dijo Mena a DirectFútbol.

Angelito agregó que “esperamos tener un gran torneo. ¿Mis expectativas? Las más altas, queremos un campeonato, me gustaría repetir lo que ya hice en el fútbol ecuatoriano. Siempre me exijo más, sin importar la edad. Me exijo y siempre quiero dar lo mejor", apuntó.

Finalmente, el atacante pidió que "la gente de Machala que nos apoye en todo momento, todos entraremos a la cancha con la ilusión de ganar. Independientemente de los resultados, siempre será bueno ver el apoyo incondicional. Yo creo que los resultados nos acompañarán", cerró.