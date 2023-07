Almada a Diego López sobre Barcelona SC: "Te vas a encontrar con un equipo grande de verdad"

El nuevo director técnico de Barcelona SC, Diego López ya tiene dos semanas bajo el mando del club amarillo y ha podido sacar sus primeras impresiones.

Entrevistado por radio Carve de Montevideo, el entrenador uruguayo reveló entre otras cosas, que Guillermo Almada, ex de BSC le dio ciertas referencias del club.

“Hablé con Almada y me dijo: Te vas a encontrar con un equipo grande de verdad. Me reí un poco y me insistió: Cuando se gana, festeja todo el mundo, se para todo el país. Es un equipo que tiene mucha hinchada en Guayaquil, pero también en otras ciudades”, señaló.

“También me comentó que cuando se juega afuera (de Guayaquil), hay mucha gente que sigue al equipo. Hemos encontrado un buen plantel, llegamos unos días antes del partido de Copa (Sudamericana) y no nos fue bien (4-0 en Argentina ante Estudiantes de La Plata). Ahora estamos a la espera del inicio del campeonato”, añadió el estratega.

López, de 48 años, viene de dirigir en países como Uruguay e Italia, donde ha podido desarrollar la mayoría de su trayectoria.

Sobre el equipo, López dijo: “En Barcelona SC encontramos un plantel con bastante calidad. Hay que mejorar ciertas cosas y se le está dando a lo que se tiene que corregir, donde nosotros vemos lo que le podríamos dar al equipo”, refirió.

Para culminar, López identificó uno de los problemas en BSC, el tema colectivo en ofensiva: “Cuando vas a un equipo y te encuentras con que la parte ofensiva todavía no funciona colectivamente, tiene solo individualidades, no conectan, tienes que meter mano de inmediato. Eso pasa generalmente en los equipos grandes donde no tienes mucho tiempo”.