Barcelona Sporting Club mediante una rueda de prensa presentó a su nuevo entrenador, el uruguayo Diego López, acompañado del presidente del equipo, Carlos Alfaro Moreno. El estratega conoció este viernes 14 de julio a sus jugadores y las instalaciones del cuadro torero.

"Quisiera agradecer al presidente por darnos la oportunidad de estar en una institución tan grande. Se lo dije a los jugadores, para mí es un día especial. Sentimos enseguida que estamos en un club grande", con estas declaraciones inició la rueda de prensa el nuevo entrenado de Barcelona.

"Tenemos un gran grupo y un gran plantel. Es un gran equipo. Vamos a tratar de mejorarlo. Cada uno desde su lugar debe dar el máximo, porque el club lo requiere así", añadió el entrenador.

"En el momento que recibí la llamada, supe a dónde venía. El hincha quiere resultados rápidos. Es importante tener una idea, y ya la tenemos. Tenemos una pequeña ventaja frente al poco tiempo. Vi el entrenamiento y me gustó, no lo cambié. No te voy a decir que en seis fechas se verá el trabajo, pero vamos a seguir potenciando y esperamos, se vea rápido", aseguró el DT.

También, elogió a Damián Díaz, uno de los referentes históricos de Barcelona.

"Kitu Díaz es un jugador con características únicas y muy relevantes. Tiene una ascendencia muy buena y positiva en el grupo y está vigente futbolísticamente. Hablaremos con él, pero adaptar un sistema a un jugador como él no será difícil. Con un jugador de ese estilo, es el entrenador quien se tiene que adaptar", expresó.

"Esperemos que el martes pueda estar en el banco contra Estudiantes. Como cuerpo técnico tenemos que apoyarnos en las cosas que se vienen haciendo bien. En la ida se jugó bien, por momentos se logró un resultado que no era fácil contra un buen equipo. Falta la otra mitad, hay que ir afuera, pero este equipo tiene la mentalidad para jugar como equipo grande en cualquier lado", se refirió López sobre su posible debut.

Lea también: Rafael Verduga presenta a Matías Oyola como su candidato a la vicepresidencia, pese la suspensión de las elecciones