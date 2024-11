El partido entre Liga de Quito e Independiente del Valle, sin duda alguna, es el que más expectativa genera en esta fecha 13 de Liga Pro por las cosas que se juegan ambas escuadras. ​​​​​​Además, Alex Arce y Jeison Medina tendrán un duelo aparte. ​

Alex Arce, delantero de Liga de Quito, suma 20 goles en 26 partidos. En la primera etapa marcó 14 tantos, sin embargo, su cuota goleadora en este segundo semestre bajó considerablemente, solo ha convertido seis.

Por su parte, Medina tiene 18 goles en 27 partidos. En la primera etapa jugó en Aucas, ahí anotó 11 goles en 15 partidos. Para la segunda etapa se mudó de equipo y fichó por Independiente del Valle, con este equipo ha convertido 6 goles en 12 fechas.

En los tres últimos partidos con los negriazules, el delantero colombiano pudo convertir, no obstante, el paraguayo de Liga no ha tenido la misma suerte, ya que en sus dos últimos cotejos no ha podido gritar gol.

En la tercera ubicación en la tabla de goleadores está el ecuatoriano Diego Armas, de Técnico Universitario, que suma 17 goles en 26 partidos.

El duelo entre Liga de Quito e Independiente del Valle se llevará a cabo este sábado 9 de noviembre a las 15:30 (hora de Ecuador) y será transmitido en vivo por Zapping.