“Yo he dicho siempre lo mismo, él tiene contrato con Liga hasta el 31 de diciembre de 2026, eso es lo único seguro”, dijo Miguel Garepe, representante de Alex Arce, en una entrevista con Área Deportiva (99.3 FM).

“Sí, hay sondeos y propuestas, a mitad de año tuvimos una situación firme que era la de Corinthians, pero entendimos que lo mejor era que siguiera en Liga”, añadió.

"Siempre que me hablan de rachas, rechazo un poco esa posibilidad. Lo conozco desde hace muchos años y sé que su promedio de goles es este. La cantidad no me sorprende. Sé que es un jugador de 20, 22 y hasta 24 goles por temporada”, agregó.

“Una vez que finalice el campeonato, ahí sí veremos la situación y las propuestas que tiene el futbolista. Ahora Alex está muy enchufado con el campeonato y creo que no es el momento para analizar eso”, finalizó.

Este sábado 9 de noviembre, Liga de Quito se enfrenta contra Independiente del Valle por la fecha 13 de la segunda etapa de la Liga Pro. Este duelo se llevará a cabo en el Rodrigo Paz Delgado a las 15:30 (hora de Ecuador).