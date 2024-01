Abogado que salió del Ministerio del Deporte revela que su llamada fue con directivo de la Liga Pro, no con Barcelona SC

El pasado 4 de enero del presente año, Raúl Chávez, vicepresidente de Barcelona SC, realizó una dura denuncia en rueda de prensa, afirmando tener audios en los que se escuchaba al abogado Julio Escobar, en representación del Ministerio del Deporte, para presionar a los abogados de Barcelona y así poder inscribir la directiva de Antonio Alvarez.

Ante eso, Escobar presentó su renuncia irrevocable en la entidad pública, sin dar mayores argumentos y dejando el tema sin su versión.

Ecuavisa.com pudo entrevistar al ahora exdirector de asuntos legales del Ministerio, quien rechazó las incriminaciones por parte de la directiva amarilla, agregando que la "famosa llamada", no fue con nadie del club guayaquileño, fue con Andrés Báez, dirigente de la Liga Pro.

Aquí la entrevista:

¿Usted llamó a presionar a los abogados de Barcelona SC para inscribir la lista de Antonio Alvarez?

No. Yo no he hablado con nadie de Barcelona en relación a este tema (presiones para inscribir la lista de Antonio Alvarez), ellos ingresaron la documentación el 28 de diciembre, y luego sale la supuesta denuncia el 29. Yo no he conversado nada más que lo que pasó en la reunión que hubo entre Ministerio y BSC que es de conocimiento público

¿A quién llamó entonces ya que existe un audio?

Específicamente la conversación fue con Andrés Báez (Director regional de Liga Pro). El audio que fue publicada por un periodista pertenece a una llamada que sostuve con el señor Báez.

Báez es una persona que está involucrada dentro del fútbol, yo tengo un antecedente con él, ya que el fue dirigente de Aucas y yo hincha del club, por lo que ya lo conocía, mantengo una relación de amistad.

El día viernes 29 de diciembre del 2023 él me llama primero, no alcanzo a contestarle y luego se la devuelvo.

¿Qué conversaron?