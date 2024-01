Chito Vera: "Ecuador tiene que unirse, hay que pelear más fuerte que nunca. ¡Mano dura y sin piedad!"

Por la noche de este martes 9 de enero, en medio del caos que vivió la ciudad de Guayaquil por los ataques terroristas sufridos en TC televisión, el peleador ecuatoriano, Marlon Chito Vera dedicó unas palabras a la sociedad por medio de sus redes sociales.

"La fuerza del Ecuador tiene que unirse. Ahora es cuando hay que pelear más fuerte que nunca. ¡Mano dura y sin piedad! De frente", empezó hablando el manabita en su cuenta de X.

Lea: Fuerzas Armadas de Ecuador declaran a los grupos terroristas como objetivo militar

Profundizando, para el peleador del UFC, la solución es radical: "fuego se apaga con fuego. Aquí no hay de otra. Pena de muerte al crimen, te guste o no las familias no tienen que pagar por el narco".

"Esto solo se soluciona por la fuerza aquí tus derechos humanos no valen nada, los delincuentes no respetan reglas familias inocentes nada. Tiene que ser una fumigación inmediata. Solo así los buenos tendrán paz mañana! Pelea hoy Ecuador y pelea con todo", terminó.

Cabe recordar que Vera radica en Estados Unidos, donde se está preparando para su pelea por el título de las 135 libras ante Sean O'Malley el próximo 9 de marzo.