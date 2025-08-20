9 de Octubre, en penales, eliminó a Técnico Universitario de la Copa Ecuador

Técnico Universitario se convirtió en el sexto equipo de la Serie A en quedar eliminado de la Copa Ecuador, tras caer en la tanda de penales ante 9 de Octubre, que avanzó a los octavos de final del torneo.

El conjunto guayaquileño dio la sorpresa al eliminar al Rodillo Rojo, considerado favorito para clasificar a la siguiente ronda. Sin embargo, como suele decirse en el fútbol: en la cancha juegan once contra once.

Durante el partido, 9 de Octubre supo controlar el ritmo con la posesión del balón, impidiendo que su rival verticalice el juego. Técnico Universitario no encontró espacios y evidenció una preocupante falta de ideas en el medio campo.

Tras igualar 0-0 en los 90 minutos reglamentarios, la clasificación se definió desde el punto penal. Marlon Medranda falló su remate para el cuadro ambateño, mientras que Danne González anotó el penal decisivo que le dio el pase a los octubrinos.

En los octavos de final, 9 de Octubre se medirá ante El Nacional. La fecha y hora del compromiso aún están por confirmarse.