Este miércoles 7 de agosto, Emelec visitará al AV25 en el estadio Olímpico Atahualpa por los 16 avos de final de la Copa Ecuador, pero el bombillo tiene varias bajas para llegar al encuentro.

Leonel Álvarez aún no podrá contar con todo su plantel para su segundo partido oficial, ya que algunos jugadores se encuentran lesionados y otros han sido convocados por la selección de Ecuador.

El estratega colombiano no tendrá a Marcelo Melí por otras dos semanas y la presencia de Jaime Ayoví como nueve de referencia aún no ha sido confirmada, después de que no jugó la primera fecha de la Liga Pro.

