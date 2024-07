" No tenemos donde entrenar, y es por nosotros que decidimos esta autoconvocatoria. En unas tres semanas, tenemos partidos y si no entrenamos, vamos a hacer el ridículo. Muchas gracias por venir, por explicarnos las cosas y ayudarnos”, dijo Juan Carlos Paredes.

A lo que Loor respondió: "Es mucho más fácil quedarse en casa y esperar que otros resuelvan. Y que ustedes estén aquí, autoconvocados a entrenar, demuestra compromiso", agregó.



“Como Liga Pro, vamos a poner todo lo que esté a nuestro alcance para que ustedes puedan desempeñarse lo mejor posible. Esa ilusión no se las puede quitar nadie, valoro lo que hacen. Les pido disculpas por todo lo que pasa, las que me competen y las que no, y les afirmo que la próxima semana les empiezo a resolver la parte que nos corresponde, y un poquito más, para que estén lo más ordenados posible. A levantar la cabeza y seguir, que vamos a encontrar soluciones”, finalizó.



